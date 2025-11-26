flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1648 года. Дата в легенде (Великобритания, Карл I)

Разновидность: Дата в легенде

Аверс монеты - 1 шиллинг 1648 года Дата в легенде - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг 1648 года Дата в легенде - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес4 гр
  • Диаметр30 мм
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1648
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворПонтефракт
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:6800 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1648 года Дата в легенде - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (45)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1648 года. Дата в легенде. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 30257 проданному на аукционе Heritage Auctions за 27600 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
2015 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
4029 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Spink - 18 октября 2022
ПродавецSpink
Дата18 октября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Davissons Ltd. - 16 марта 2022
ПродавецDavissons Ltd.
Дата16 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Stack's - 15 января 2022
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Stack's - 15 января 2022
ПродавецStack's
Дата15 января 2022
СохранностьVF35 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе CNG - 14 сентября 2021
ПродавецCNG
Дата14 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Spink - 29 апреля 2021
ПродавецSpink
Дата29 апреля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе CNG - 20 января 2021
ПродавецCNG
Дата20 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе CNG - 17 сентября 2020
ПродавецCNG
Дата17 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе DNW - 29 января 2020
ПродавецDNW
Дата29 января 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Heritage - 13 января 2020
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Heritage - 13 января 2020
ПродавецHeritage
Дата13 января 2020
СохранностьVF35 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 ноября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 ноября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе DNW - 19 сентября 2019
ПродавецDNW
Дата19 сентября 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг 1648 года, разновидность - дата в легенде?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1648 года, разновидность - дата в легенде, составляет 6800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1648 года, вариант - дата в легенде?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1648 года, вариант - дата в легенде, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1648 года. Дата в легенде?

Для продажи 1 шиллинг 1648 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1648 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 шиллингНумизматические аукционы