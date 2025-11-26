flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1648 года. XII между "P" и "C" (Великобритания, Карл I)

Разновидность: XII между "P" и "C"

Аверс монеты - 1 шиллинг 1648 года XII между "P" и "C" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг 1648 года XII между "P" и "C" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес4,5 гр

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1648
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворПонтефракт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:4400 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1648 года XII между "P" и "C" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (41)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1648 года. XII между "P" и "C". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 13000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 сентября 2025
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата16 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
3537 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
2686 $
Цена в валюте аукциона 2000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьFR
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Tennants Auctioneers - 9 августа 2023
ПродавецTennants Auctioneers
Дата9 августа 2023
СохранностьF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе NOONANS - 2 февраля 2023
ПродавецNOONANS
Дата2 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Spink - 29 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата29 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Goldberg - 3 февраля 2021
ПродавецGoldberg
Дата3 февраля 2021
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
ПродавецGoldberg
Дата3 февраля 2021
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе CNG - 20 января 2021
ПродавецCNG
Дата20 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Spink - 17 января 2021
ПродавецSpink
Дата17 января 2021
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
ПродавецSpink
Дата17 января 2021
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 27 ноября 2020
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата27 ноября 2020
СохранностьVG
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе DNW - 9 сентября 2020
ПродавецDNW
Дата9 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе DNW - 22 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата22 апреля 2020
СохранностьF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе DNW - 8 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата8 апреля 2020
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе DNW - 29 января 2020
ПродавецDNW
Дата29 января 2020
СохранностьF
Цена
******
******

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг 1648 года, разновидность - xII между "P" и "C"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1648 года, разновидность - xII между "P" и "C", составляет 4400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1648 года, вариант - xII между "P" и "C"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1648 года, вариант - xII между "P" и "C", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1648 года. XII между "P" и "C"?

Для продажи 1 шиллинг 1648 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
