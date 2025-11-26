1 шиллинг 1648 года. XII между "P" и "C" (Великобритания, Карл I)
Разновидность: XII между "P" и "C"
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес4,5 гр
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 шиллинг
- Год1648
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворПонтефракт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1648 года. XII между "P" и "C". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 13000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг 1648 года, разновидность - xII между "P" и "C"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1648 года, разновидность - xII между "P" и "C", составляет 4400 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1648 года, вариант - xII между "P" и "C"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1648 года, вариант - xII между "P" и "C", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг 1648 года. XII между "P" и "C"?
Для продажи 1 шиллинг 1648 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.