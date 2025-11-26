flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1648 года (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1648 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг 1648 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес4,7 гр
  • Диаметр29 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1648
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворПонтефракт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6700 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1648 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (70)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1648 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 51289 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20700 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
10497 $
Цена в валюте аукциона 8500 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
3761 $
Цена в валюте аукциона 2800 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе CNG - 23 января 2025
ПродавецCNG
Дата23 января 2025
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Spink - 9 января 2025
ПродавецSpink
Дата9 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 21 октября 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата21 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 сентября 2024
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата17 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьSP10
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе NOONANS - 3 октября 2023
ПродавецNOONANS
Дата3 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 сентября 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата12 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Sovereign Rarities - 6 июня 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата6 июня 2023
СохранностьVF35 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе NOONANS - 16 ноября 2022
ПродавецNOONANS
Дата16 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Spink - 18 октября 2022
ПродавецSpink
Дата18 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Spink - 18 октября 2022
ПродавецSpink
Дата18 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе CNG - 8 октября 2022
ПродавецCNG
Дата8 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1648 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 25 ноября 2021
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата25 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг 1648 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1648 года составляет 6700 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1648 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1648 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1648 года?

Для продажи 1 шиллинг 1648 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

