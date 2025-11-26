1 шиллинг 1648 года (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес4,7 гр
- Диаметр29 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 шиллинг
- Год1648
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворПонтефракт
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1648 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 51289 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20700 USD. Торги состоялись 27 сентября 2007.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг 1648 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1648 года составляет 6700 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1648 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1648 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг 1648 года?
Для продажи 1 шиллинг 1648 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.