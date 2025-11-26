flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1645 года "Тип 1645-1646". "NEWARK" (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "NEWARK"

no imageno image

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес6 гр
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1645
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворНьюарк
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:2200 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1645 года "Тип 1645-1646" "NEWARK" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (48)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1645 года. "NEWARK". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 4750 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
3705 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьXF
Цена
4347 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Heritage - 16 марта 2025
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Heritage - 16 марта 2025
ПродавецHeritage
Дата16 марта 2025
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 19 января 2025
ПродавецSpink
Дата19 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Sovereign Rarities - 6 июня 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата6 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Morton & Eden - 26 ноября 2021
ПродавецMorton & Eden
Дата26 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stack's - 18 августа 2021
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stack's - 18 августа 2021
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 20 июля 2021
ПродавецSpink
Дата20 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 7 июля 2021
ПродавецSpink
Дата7 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе CNG - 20 января 2021
ПродавецCNG
Дата20 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг 1645 года, разновидность - "NEWARK"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1645 года "Тип 1645-1646", разновидность - "NEWARK", составляет 2200 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1645 года, вариант - "NEWARK"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1645 года, вариант - "NEWARK", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1645 года. "NEWARK"?

Для продажи 1 шиллинг 1645 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1645 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1 шиллингНумизматические аукционы