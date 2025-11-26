flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1645 года "Тип 1645-1646". "NEWARKE" (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "NEWARKE"

Аверс монеты - 1 шиллинг 1645 года "Тип 1645-1646" "NEWARKE" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг 1645 года "Тип 1645-1646" "NEWARKE" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес6 гр
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1645
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворНьюарк
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3800 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1645 года "Тип 1645-1646" "NEWARKE" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (66)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1645 года. "NEWARKE". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 6500 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2024.

Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
3705 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
4631 $
Цена в валюте аукциона 3750 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 12 апреля 2024
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата12 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 18 октября 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата18 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 18 октября 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата18 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28 марта 2023
ПродавецHosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата28 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 марта 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 18 октября 2022
ПродавецSpink
Дата18 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе DNW - 8 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата8 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг 1645 года, разновидность - "NEWARKE"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1645 года "Тип 1645-1646", разновидность - "NEWARKE", составляет 3800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1645 года, вариант - "NEWARKE"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1645 года, вариант - "NEWARKE", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1645 года. "NEWARKE"?

Для продажи 1 шиллинг 1645 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

