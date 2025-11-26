flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1645 года. "S" (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "S"

Аверс монеты - 1 шиллинг 1645 года "S" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг 1645 года "S" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес4,8 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1645
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворКарлайл
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:21000 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1645 года "S" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (10)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1645 года. "S". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Spink за 16000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
19759 $
Цена в валюте аукциона 16000 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
21600 $
Цена в валюте аукциона 21600 USD
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Heritage - 13 января 2025
ПродавецHeritage
Дата13 января 2025
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 8 ноября 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата8 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Goldberg - 3 февраля 2021
ПродавецGoldberg
Дата3 февраля 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 24 сентября 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата24 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 14 мая 2015
ПродавецSpink
Дата14 мая 2015
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 13 декабря 2011
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2011
СохранностьVF
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг 1645 года, разновидность - "S"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1645 года, разновидность - "S", составляет 21000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1645 года, вариант - "S"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1645 года, вариант - "S", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1645 года. "S"?

Для продажи 1 шиллинг 1645 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

