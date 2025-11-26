1 шиллинг 1645 года. "S" (Великобритания, Карл I)
Разновидность: "S"
Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес4,8 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 шиллинг
- Год1645
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворКарлайл
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1645 года. "S". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Spink за 16000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг 1645 года, разновидность - "S"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1645 года, разновидность - "S", составляет 21000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1645 года, вариант - "S"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1645 года, вариант - "S", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 шиллинг 1645 года. "S"?
Для продажи 1 шиллинг 1645 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.