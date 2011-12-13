1 шиллинг 1645 года (Великобритания, Карл I)

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1645 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1645 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.