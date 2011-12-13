flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1645 года (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1645 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 шиллинг 1645 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес4,8 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий
  • Тираж UNC3,460

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1645
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворКарлайл
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:18000 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1645 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (13)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1645 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Spink за 16000 GBP. Торги состоялись 13 декабря 2011.

Сохранность
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 ноября 2025
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата6 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
20994 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
23766 $
Цена в валюте аукциона 19000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 18 октября 2022
ПродавецSpink
Дата18 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьFR
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе DNW - 29 января 2020
ПродавецDNW
Дата29 января 2020
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 ноября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе New York Sale - 11 января 2017
ПродавецNew York Sale
Дата11 января 2017
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 28 сентября 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата28 сентября 2016
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 24 сентября 2015
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата24 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе CNG - 23 мая 2012
ПродавецCNG
Дата23 мая 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1645 на аукционе Spink - 13 декабря 2011
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2011
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1 шиллинг 1645 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1645 года составляет 18000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1645 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1645 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1645 года?

Для продажи 1 шиллинг 1645 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

