9 пенсов 1645 года. "NEWARKE" (Великобритания, Карл I)
Разновидность: "NEWARKE"
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес4,6 гр
- Диаметр35,5 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал9 пенсов
- Год1645
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворНьюарк
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 9 пенсов 1645 года. "NEWARKE". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2800 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2024.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 9 пенсов 1645 года, разновидность - "NEWARKE"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 9 пенсов 1645 года, разновидность - "NEWARKE", составляет 2000 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 9 пенсов 1645 года, вариант - "NEWARKE"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 9 пенсов 1645 года, вариант - "NEWARKE", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 9 пенсов 1645 года. "NEWARKE"?
Для продажи 9 пенсов 1645 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.