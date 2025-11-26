flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

9 пенсов 1645 года. "NEWARKE" (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "NEWARKE"

Аверс монеты - 9 пенсов 1645 года "NEWARKE" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 9 пенсов 1645 года "NEWARKE" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес4,6 гр
  • Диаметр35,5 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал9 пенсов
  • Год1645
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворНьюарк
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:2000 USD
График аукционных продаж 9 пенсов 1645 года "NEWARKE" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (30)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 9 пенсов 1645 года. "NEWARKE". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 130 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 2800 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе CNG - 23 сентября 2025
ПродавецCNG
Дата23 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 700 USD
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 9 июля 2025
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата9 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Heritage - 17 декабря 2024
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Heritage - 17 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF20 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Heritage - 17 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата17 декабря 2024
СохранностьVF20 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе NOONANS - 8 июня 2023
ПродавецNOONANS
Дата8 июня 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Heritage - 24 марта 2022
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Heritage - 24 марта 2022
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьF12 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьF12 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе CNG - 20 октября 2021
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе CNG - 20 октября 2021
ПродавецCNG
Дата20 октября 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе CNG - 21 апреля 2021
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе CNG - 21 апреля 2021
ПродавецCNG
Дата21 апреля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе CNG - 20 января 2021
ПродавецCNG
Дата20 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Baldwin's of St. James's - 18 июня 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата18 июня 2020
СохранностьVF25 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 ноября 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 9 пенсов 1645 года, разновидность - "NEWARKE"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 9 пенсов 1645 года, разновидность - "NEWARKE", составляет 2000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 9 пенсов 1645 года, вариант - "NEWARKE"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 9 пенсов 1645 года, вариант - "NEWARKE", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 9 пенсов 1645 года. "NEWARKE"?

Для продажи 9 пенсов 1645 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1645 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 9 пенсовНумизматические аукционы