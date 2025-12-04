flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

9 пенсов 1646 года (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 9 пенсов 1646 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 9 пенсов 1646 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес4,6 гр
  • Диаметр35,5 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал9 пенсов
  • Год1646
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворНьюарк
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2600 USD
График аукционных продаж 9 пенсов 1646 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 9 пенсов 1646 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1289 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 5500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе Spink - 30 сентября 2025
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
1747 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьF
Цена
875 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе NOONANS - 29 мая 2025
ПродавецNOONANS
Дата29 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе NOONANS - 19 ноября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 21 октября 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата21 октября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе St James’s - 27 марта 2024
ПродавецSt James’s
Дата27 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе NOONANS - 3 октября 2023
ПродавецNOONANS
Дата3 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 31 марта 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата31 марта 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе CNG - 11 января 2023
ПродавецCNG
Дата11 января 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе NOONANS - 16 ноября 2022
ПродавецNOONANS
Дата16 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе CNG - 8 октября 2022
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе CNG - 8 октября 2022
ПродавецCNG
Дата8 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 9 пенсов 1646 на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 9 пенсов 1646 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 9 пенсов 1646 года составляет 2600 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 9 пенсов 1646 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 9 пенсов 1646 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 9 пенсов 1646 года?

Для продажи 9 пенсов 1646 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
