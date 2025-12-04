9 пенсов 1646 года (Великобритания, Карл I)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес4,6 гр
- Диаметр35,5 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал9 пенсов
- Год1646
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворНьюарк
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 9 пенсов 1646 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1289 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 5500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 9 пенсов 1646 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 9 пенсов 1646 года составляет 2600 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 9 пенсов 1646 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 9 пенсов 1646 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 9 пенсов 1646 года?
Для продажи 9 пенсов 1646 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.