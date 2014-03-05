flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

9 пенсов 1645 года (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 9 пенсов 1645 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 9 пенсов 1645 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес4,6 гр
  • Диаметр35,5 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал9 пенсов
  • Год1645
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворНьюарк
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1700 USD
График аукционных продаж 9 пенсов 1645 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (19)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 9 пенсов 1645 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 3300 GBP. Торги состоялись 5 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьVF
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
1912 $
Цена в валюте аукциона 1400 GBP
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Spink - 20 июля 2021
ПродавецSpink
Дата20 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе CNG - 20 мая 2021
ПродавецCNG
Дата20 мая 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе DNW - 5 мая 2021
ПродавецDNW
Дата5 мая 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе DNW - 7 апреля 2021
ПродавецDNW
Дата7 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе DNW - 10 марта 2021
ПродавецDNW
Дата10 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе DNW - 9 сентября 2020
ПродавецDNW
Дата9 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе DNW - 10 марта 2020
ПродавецDNW
Дата10 марта 2020
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Spink - 28 января 2019
ПродавецSpink
Дата28 января 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе DNW - 15 ноября 2018
ПродавецDNW
Дата15 ноября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе DNW - 20 сентября 2018
ПродавецDNW
Дата20 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Stack's - 16 января 2018
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Stack's - 16 января 2018
ПродавецStack's
Дата16 января 2018
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьFR
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Spink - 28 апреля 2017
ПродавецSpink
Дата28 апреля 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Davissons Ltd. - 21 января 2015
ПродавецDavissons Ltd.
Дата21 января 2015
СохранностьVF
Цена
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Baldwin's of St. James's - 5 марта 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата5 марта 2014
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Davissons Ltd. - 30 января 2014
ПродавецDavissons Ltd.
Дата30 января 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 9 пенсов 1645 на аукционе Spink - 23 июля 2003
ПродавецSpink
Дата23 июля 2003
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 9 пенсов 1645 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 9 пенсов 1645 года составляет 1700 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 9 пенсов 1645 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 9 пенсов 1645 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 9 пенсов 1645 года?

Для продажи 9 пенсов 1645 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1645 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 9 пенсовНумизматические аукционы