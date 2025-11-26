flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов 1646 года (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 6 пенсов 1646 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 6 пенсов 1646 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес3 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал6 пенсов
  • Год1646
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворНьюарк
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:2800 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1646 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1646 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 10000 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
1209 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьVF
Цена
1144 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Lockdales Auctioneers - 22 января 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата22 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Lockdales Auctioneers - 22 января 2025
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата22 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 11 декабря 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата11 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе NOONANS - 19 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата19 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе CNG - 10 января 2024
ПродавецCNG
Дата10 января 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе CNG - 11 января 2023
ПродавецCNG
Дата11 января 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Heritage - 28 августа 2022
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Heritage - 28 августа 2022
ПродавецHeritage
Дата28 августа 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 6 пенсов 1646 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 28 ноября 2025
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата28 ноября 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов 1646 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1646 года составляет 2800 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1646 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1646 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1646 года?

Для продажи 6 пенсов 1646 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1646 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 6 пенсовНумизматические аукционы