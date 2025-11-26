6 пенсов 1646 года (Великобритания, Карл I)
Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес3 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал6 пенсов
- Год1646
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворНьюарк
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1646 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 10000 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2024.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 6 пенсов 1646 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1646 года составляет 2800 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1646 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1646 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
