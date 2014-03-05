flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 шиллинга 1648 года (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 шиллинга 1648 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 шиллинга 1648 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес9 - 10 гр
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 шиллинга
  • Год1648
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворПонтефракт
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:69000 USD
График аукционных продаж 2 шиллинга 1648 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 шиллинга 1648 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 24 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 46000 GBP. Торги состоялись 5 марта 2014.

Сохранность
Великобритания 2 шиллинга 1648 на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 ноября 2019
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
62052 $
Цена в валюте аукциона 48000 GBP
Великобритания 2 шиллинга 1648 на аукционе Spink - 14 мая 2015
ПродавецSpink
Дата14 мая 2015
СохранностьXF
Цена
69360 $
Цена в валюте аукциона 44000 GBP
Великобритания 2 шиллинга 1648 на аукционе Baldwin's of St. James's - 5 марта 2014
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата5 марта 2014
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 шиллинга 1648 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 шиллинга 1648 года составляет 69000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 шиллинга 1648 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 шиллинга 1648 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 шиллинга 1648 года?

Для продажи 2 шиллинга 1648 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1648 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 2 шиллингаНумизматические аукционы