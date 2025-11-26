1/2 кроны (Полукрона) 1646 года "Тип 1645-1646" (Великобритания, Карл I)
Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich
Техническая информация
- МеталлСеребро
- Вес15 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Год1646
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворНьюарк
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1646 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 4265 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 7820 USD. Торги состоялись 10 сентября 2006.
Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) 1646 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1646 года "Тип 1645-1646" составляет 2400 USD.
