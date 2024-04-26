flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1645 года "Тип 1645-1646" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1645 года "Тип 1645-1646" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1645 года "Тип 1645-1646" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес15 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Год1645
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворНьюарк
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:2700 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) 1645 года "Тип 1645-1646" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1645 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 6500 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьF
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Morton & Eden - 26 апреля 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата26 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
8130 $
Цена в валюте аукциона 6500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Spink - 20 июля 2021
ПродавецSpink
Дата20 июля 2021
СохранностьG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе CNG - 5 мая 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе CNG - 5 мая 2021
ПродавецCNG
Дата5 мая 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе CNG - 20 января 2021
ПродавецCNG
Дата20 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Stack's - 15 января 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Stack's - 15 января 2021
ПродавецStack's
Дата15 января 2021
СохранностьVF30 ANACS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе DNW - 2 декабря 2020
ПродавецDNW
Дата2 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 ноября 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе DNW - 3 декабря 2018
ПродавецDNW
Дата3 декабря 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Spink - 14 мая 2015
ПродавецSpink
Дата14 мая 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Heritage - 14 января 2015
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Heritage - 14 января 2015
ПродавецHeritage
Дата14 января 2015
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Spink - 24 сентября 2013
ПродавецSpink
Дата24 сентября 2013
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Spink - 1 декабря 2010
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2010
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
ПродавецStack's
Дата25 апреля 2008
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1645 на аукционе Spink - 31 марта 2004
ПродавецSpink
Дата31 марта 2004
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла I 1/2 кроны (Полукрона) 1645 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1645 года "Тип 1645-1646" составляет 2700 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1645 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1645 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1645 года?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1645 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1645 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона)Нумизматические аукционы