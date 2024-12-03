2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B (Великобритания, Карл I)

Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) с буквами B составляет 620 USD для регулярного чекана и 490 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) с буквами B? Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.