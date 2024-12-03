flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • МеталлСеребро
  • Вес1,49 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал2 пенса (Полгрота)
  • Годбез года (1631-1632)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеПробные
График аукционных продаж
Средняя цена:620 USD
Средняя цена (PROOF):490 USD
График аукционных продаж 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) года со знаком B. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1096 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 2250 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе Heritage - 8 сентября 2025
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе Stack's - 22 января 2025
ПродавецStack's
Дата22 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе St James’s - 2 октября 2024
ПродавецSt James’s
Дата2 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе Heritage - 8 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата8 сентября 2024
СохранностьXF40 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе Stephen Album - 16 июня 2024
ПродавецStephen Album
Дата16 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе NOONANS - 7 февраля 2024
ПродавецNOONANS
Дата7 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе Schulman - 19 октября 2023
ПродавецSchulman
Дата19 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе St James’s - 27 сентября 2023
ПродавецSt James’s
Дата27 сентября 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе Roma Numismatics - 24 августа 2023
ПродавецRoma Numismatics
Дата24 августа 2023
СохранностьНет оценки NNC
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе NOONANS - 19 июля 2023
ПродавецNOONANS
Дата19 июля 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2022
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 12 июля 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата12 июля 2022
СохранностьXF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе DNW - 2 февраля 2022
ПродавецDNW
Дата2 февраля 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе MDC Monaco - 4 декабря 2021
ПродавецMDC Monaco
Дата4 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе Frankfurter - 5 ноября 2021
ПродавецFrankfurter
Дата5 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
Великобритания 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B на аукционе DNW - 12 октября 2021
ПродавецDNW
Дата12 октября 2021
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Карла I 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) с буквами B составляет 620 USD для регулярного чекана и 490 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) с буквами B?

Информация о текущей стоимости британской монеты 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) со знаком B?

Для продажи 2 пенса (Полгрота) без года (1631-1632) B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

