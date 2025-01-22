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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1707 года "После объединения" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1707 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 гинеи 1707 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1707 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1711 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1707 "После объединения" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1499 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1707 "После объединения" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
5565 $
Цена в валюте аукциона 5000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1707 "После объединения" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1707 "После объединения" на аукционе Roxbury’s - March 3, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 3 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1707 "После объединения" на аукционе Spink - September 22, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1707 "После объединения" на аукционе Spink - September 22, 2021
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1707 "После объединения" на аукционе DNW - February 9, 2021
Продавец DNW
Дата 9 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1707 "После объединения" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1707 "После объединения" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1707 "После объединения" на аукционе UBS - September 14, 1999
Продавец UBS
Дата 14 сентября 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1707 "После объединения" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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