Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1707 года "После объединения" (Великобритания, Анна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1707 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1711 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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