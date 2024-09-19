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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1856 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фуанг 1856
Средняя цена 31000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 фуанга 1856
Средняя цена 8000 $
Продажи
0 1
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