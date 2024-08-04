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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

6000 бат BE 2536 (1993) года "100-летие Рамы VII" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 6000 бат BE 2536 (1993) года "100-летие Рамы VII" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 6000 бат BE 2536 (1993) года "100-летие Рамы VII" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Auction World

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,484
  • Тираж PROOF 300

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 6000 бат
  • Год BE 2536 (1993)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2536 (1993) года "100-летие Рамы VII". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1583 проданному на аукционе Auction World за 220000 JPY. Торги состоялись 21 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Eurseree (58)
Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - December 5, 2020
Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
90000 ฿
Цена в валюте аукциона 90000 THB
Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
78000 ฿
Цена в валюте аукциона 78000 THB
Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - June 20, 2020
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - June 20, 2020
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - November 30, 2019
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - November 30, 2019
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - November 30, 2019
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - August 5, 2019
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - August 5, 2019
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - April 6, 2019
Продавец Eurseree
Дата 6 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - December 1, 2018
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - December 1, 2018
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - December 1, 2018
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - December 1, 2018
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - August 5, 2017
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2017
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - August 5, 2017
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - May 27, 2017
Продавец Eurseree
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - April 1, 2017
Продавец Eurseree
Дата 1 апреля 2017
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Eurseree - April 1, 2017
Продавец Eurseree
Дата 1 апреля 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII" на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6000 бат 1993 "100-летие Рамы VII" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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