Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
6000 бат BE 2536 (1993) года "100-летие Рамы VII" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,484
- Тираж PROOF 300
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 6000 бат
- Год BE 2536 (1993)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2536 (1993) года "100-летие Рамы VII". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1583 проданному на аукционе Auction World за 220000 JPY. Торги состоялись 21 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Eurseree (58)
Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
90000 ฿
Цена в валюте аукциона 90000 THB
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
78000 ฿
Цена в валюте аукциона 78000 THB
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2017
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 1 апреля 2017
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 1 апреля 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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