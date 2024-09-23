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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

6000 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 6000 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 6000 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 7,000
  • Тираж PROOF 1,200

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 6000 бат
  • Год BE 2535 (1992)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1582 проданному на аукционе Auction World за 120000 JPY. Торги состоялись 21 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "60-летие королевы Сирикит" на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6000 бат 1992 "60-летие королевы Сирикит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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