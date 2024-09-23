Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
6000 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1582 проданному на аукционе Auction World за 120000 JPY. Торги состоялись 21 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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