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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

6000 бат BE 2535 (1992) года "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 6000 бат BE 2535 (1992) года "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 6000 бат BE 2535 (1992) года "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: thaigoldcoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Тираж UNC 1,600
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 6000 бат
  • Год BE 2535 (1992)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2535 (1992) года "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Eurseree за 17000 THB. Торги состоялись 27 марта 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Eurseree (8)
Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" на аукционе Eurseree - March 27, 2010
Продавец Eurseree
Дата 27 марта 2010
Сохранность UNC
Цена
17000 ฿
Цена в валюте аукциона 17000 THB
Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" на аукционе Eurseree - December 12, 2009
Продавец Eurseree
Дата 12 декабря 2009
Сохранность UNC
Цена
17500 ฿
Цена в валюте аукциона 17500 THB
Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" на аукционе Eurseree - August 8, 2009
Продавец Eurseree
Дата 8 августа 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
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Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" на аукционе Eurseree - December 13, 2008
Продавец Eurseree
Дата 13 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" на аукционе Eurseree - July 26, 2008
Продавец Eurseree
Дата 26 июля 2008
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" на аукционе Eurseree - March 31, 2007
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" на аукционе Eurseree - March 31, 2007
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" на аукционе Eurseree - March 5, 2006
Продавец Eurseree
Дата 5 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6000 бат 1992 "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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