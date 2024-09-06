Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
6000 бат BE 2535 (1992) года "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2535 (1992) года "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Eurseree за 17000 THB. Торги состоялись 27 марта 2010.
Сохранность
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- Eurseree (8)
Продавец Eurseree
Дата 12 декабря 2009
Сохранность UNC
Цена
17500 ฿
Цена в валюте аукциона 17500 THB
Продавец Eurseree
Дата 8 августа 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 13 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 26 июля 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 6000 бат 1992 "Вручение премии Магсайсая принцессе Сириндхорн" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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