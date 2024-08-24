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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Золотые монеты Фуанг Рама IV - Таиланд

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Фуанг 1856

Год Знак Описание Продажи Продажи
1856 0 3
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