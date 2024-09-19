Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Золотые монеты 1/2 бата (2 салунга) Рама IV - Таиланд

type-coin
type-coin

1/2 бата (2 салунга) 1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1864 0 6
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Таиланда Каталог монет Рама IV Все тайские монеты тайские монеты номиналом 1/2 бата (2 салунга) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск