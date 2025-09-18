flag
Швейцария

20 франков 1930 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1930 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1930 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,371,764

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1930
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1930 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 5637 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 21 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1930 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
551 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Швейцария 20 франков 1930 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1930 B "Вренели" на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1930 B "Вренели" на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Где купить?
Швейцария 20 франков 1930 B "Вренели" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 сентября 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону
Швейцария 20 франков 1930 B "Вренели" на аукционе HIRSCH - 26 сентября 2025
ПродавецHIRSCH
Дата26 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1930 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1930 года "Вренели" с буквами B составляет 540 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1930 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1930 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1930 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1930 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

