20 франков 1927 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1927 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1927 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC5,015,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1927
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (368)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1927 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 4841 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 21 мая 2019.

Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
551 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
551 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе GINZA - 10 августа 2025
ПродавецGINZA
Дата10 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Heritage - 31 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата31 июля 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе ibercoin - 22 июля 2025
Продавецibercoin
Дата22 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
Продавецibercoin
Дата22 июля 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 3 июля 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата3 июля 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Heritage - 10 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июня 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Nomisma Aste - 9 июня 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата9 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Oslo Møntgalleri A/S - 1 июня 2025
ПродавецOslo Møntgalleri A/S
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе SINCONA - 28 мая 2025
ПродавецSINCONA
Дата28 мая 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 24 мая 2025
ПродавецCOINSNET
Дата24 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Где купить?
Швейцария 20 франков 1927 B "Вренели" на аукционе Numismatica Ferrarese - 14 сентября 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата14 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1927 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1927 года "Вренели" с буквами B составляет 540 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1927 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1927 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1927 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1927 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

