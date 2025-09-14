flag
20 франков 1926 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1926 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1926 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC50,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1926
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (238)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1926 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 3594 проданному на аукционе SINCONA AG за 35462 CHF. Торги состоялись 26 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Katz - 31 августа 2025
ПродавецKatz
Дата31 августа 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
1708 $
Цена в валюте аукциона 1462 EUR
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Numismatic Fine Art GmbH - 14 июня 2025
ПродавецNumismatic Fine Art GmbH
Дата14 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
955 $
Цена в валюте аукциона 775 CHF
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Rapp - 21 мая 2025
ПродавецRapp
Дата21 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Münzenonline - 16 мая 2025
ПродавецMünzenonline
Дата16 мая 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 16 мая 2025
ПродавецSima Srl
Дата16 мая 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Nomisma - 12 апреля 2025
ПродавецNomisma
Дата12 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Palombo - 11 апреля 2025
ПродавецPalombo
Дата11 апреля 2025
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 6 апреля 2025
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата6 апреля 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 30 марта 2025
ПродавецErwin Dietrich
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 30 марта 2025
ПродавецErwin Dietrich
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Aurora Numismatica - 18 марта 2025
ПродавецAurora Numismatica
Дата18 марта 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2025
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе CNG - 18 декабря 2024
ПродавецCNG
Дата18 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Via - 9 декабря 2024
ПродавецVia
Дата9 декабря 2024
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2024
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе Rapp - 6 декабря 2024
ПродавецRapp
Дата6 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Где купить?
Швейцария 20 франков 1926 B "Вренели" на аукционе WAG - 14 сентября 2025
ПродавецWAG
Дата14 сентября 2025
СохранностьMS66 PCGS
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1926 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1926 года "Вренели" с буквами B составляет 1000 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1926 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1926 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1926 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1926 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

