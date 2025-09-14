flag
20 франков 1925 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1925 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1925 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC400,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1925
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1925 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 4838 проданному на аукционе SINCONA AG за 2800 CHF. Торги состоялись 21 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 24 мая 2025
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 24 мая 2025
ПродавецCOINSNET
Дата24 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 2000 PLN
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 420 CHF
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Istra Numizmatika - 16 февраля 2025
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Istra Numizmatika - 16 февраля 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата16 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2024
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2024
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Katz - 21 ноября 2024
ПродавецKatz
Дата21 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Heritage - 13 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата13 июня 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 24 мая 2024
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 24 мая 2024
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата24 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Istra Numizmatika - 4 мая 2024
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Istra Numizmatika - 4 мая 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата4 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 19 апреля 2024
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата19 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Cayón - 14 марта 2024
ПродавецCayón
Дата14 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 26 января 2024
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 26 января 2024
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата26 января 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 1 декабря 2023
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - 1 декабря 2023
ПродавецDom Aukcyjny Art Magnat
Дата1 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Katz - 31 августа 2023
ПродавецKatz
Дата31 августа 2023
СохранностьAU
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 6 июля 2023
ПродавецAureo & Calicó
Дата6 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - 22 июня 2023
ПродавецVila Rica Moedas Ltda
Дата22 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Heritage - 27 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата27 апреля 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Где купить?
Швейцария 20 франков 1925 B "Вренели" на аукционе Numismatica Ferrarese - 14 сентября 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата14 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1925 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1925 года "Вренели" с буквами B составляет 390 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1925 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1925 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1925 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1925 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

