20 франков 1916 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1916 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1916 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC300,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1916
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1916 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 3610 проданному на аукционе SINCONA AG за 675 CHF. Торги состоялись 26 мая 2025.

Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
777 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
504 $
Цена в валюте аукциона 400 CHF
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Heritage - 10 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе SINCONA - 28 мая 2025
ПродавецSINCONA
Дата28 мая 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Numisbalt - 9 марта 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 4 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Istra Numizmatika - 16 февраля 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата16 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1916 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1916 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1916 года "Вренели" с буквами B составляет 570 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1916 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1916 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1916 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1916 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

