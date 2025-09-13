flag
20 франков 1915 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1915 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1915 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC750,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1915
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (142)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1915 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 4836 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 21 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Java Auction - 11 сентября 2025
ПродавецJava Auction
Дата11 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
551 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 422 CHF
Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьAU
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 24 мая 2025
ПродавецCOINSNET
Дата24 мая 2025
СохранностьUNC
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Soler y Llach - 16 мая 2025
ПродавецSoler y Llach
Дата16 мая 2025
СохранностьAU
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 марта 2025
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 марта 2025
СохранностьUNC
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Numisbalt - 9 марта 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 4 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 марта 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS67 PCGS
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Istra Numizmatika - 16 февраля 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата16 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена

Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена

Где купить?
Швейцария 20 франков 1915 B "Вренели" на аукционе Teutoburger - 13 сентября 2025
ПродавецTeutoburger
Дата13 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1915 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1915 года "Вренели" с буквами B составляет 600 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1915 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1915 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1915 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1915 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
