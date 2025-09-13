20 франков 1914 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC700,000
Описание
- СтранаШвейцария
- ПериодКонфедерация
- Номинал20 франков
- Год1914
- Монетный дворБерн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1914 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 609 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 800 CHF. Торги состоялись 8 декабря 2024.
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1914 года B "Вренели"?
По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1914 года "Вренели" с буквами B составляет 560 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1914 года "Вренели" с буквами B?
Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1914 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 франков 1914 года "Вренели" со знаком B?
Для продажи 20 франков 1914 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.