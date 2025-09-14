flag
20 франков 1913 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1913 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1913 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC700,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1913
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1913 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Finarte за 2200 EUR. Торги состоялись 30 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 460 CHF
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Stack's - 5 сентября 2025
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 24 мая 2025
ПродавецCOINSNET
Дата24 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Tauler & Fau - 24 апреля 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата24 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Istra Numizmatika - 16 февраля 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата16 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 10 декабря 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2024
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Heritage - 11 июля 2024
ПродавецHeritage
Дата11 июля 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Heritage - 13 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата13 июня 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Heritage - 6 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата6 июня 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Stack's - 15 мая 2024
ПродавецStack's
Дата15 мая 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Heritage - 9 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата9 мая 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Istra Numizmatika - 4 мая 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата4 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Tauler & Fau - 12 марта 2024
ПродавецTauler & Fau
Дата12 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Katz - 15 октября 2023
ПродавецKatz
Дата15 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
Где купить?
Швейцария 20 франков 1913 B "Вренели" на аукционе Numismatica Ferrarese - 14 сентября 2025
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата14 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1913 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1913 года "Вренели" с буквами B составляет 520 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1913 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1913 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1913 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1913 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

