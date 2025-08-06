flag
ШвейцарияПериод:1850-2022 1850-2022

20 франков 1912 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1912 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1912 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC450,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1912
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1912 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 61332 проданному на аукционе Heritage Auctions за 990 USD. Торги состоялись 6 августа 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
777 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Heritage - 7 августа 2025
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Heritage - 7 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата7 августа 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 990 USD
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Heritage - 10 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 27 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 мая 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 29 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 апреля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1912 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1912 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1912 года "Вренели" с буквами B составляет 590 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1912 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1912 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1912 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1912 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ШвейцарииКаталог монет КонфедерацииМонеты Швейцарии 1912 годаВсе швейцарские монетышвейцарские золотые монетышвейцарские монеты номиналом 20 франковНумизматические аукционы