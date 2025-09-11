flag
20 франков 1911 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1911 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1911 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC350,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1911
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1911 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 791 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1950 EUR. Торги состоялись 9 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
551 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Nihon - 15 июня 2025
ПродавецNihon
Дата15 июня 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
1180 $
Цена в валюте аукциона 170000 JPY
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе AURORA - 15 мая 2025
ПродавецAURORA
Дата15 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2024
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Stack's - 15 мая 2024
ПродавецStack's
Дата15 мая 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Katz - 10 марта 2024
ПродавецKatz
Дата10 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Katz - 19 ноября 2023
ПродавецKatz
Дата19 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Katz - 15 октября 2023
ПродавецKatz
Дата15 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Katz - 24 сентября 2023
ПродавецKatz
Дата24 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Katz - 24 сентября 2023
ПродавецKatz
Дата24 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 6 июля 2023
ПродавецAureo & Calicó
Дата6 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе TimeLine Auctions - 27 мая 2023
ПродавецTimeLine Auctions
Дата27 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Leu - 6 декабря 2022
ПродавецLeu
Дата6 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе TimeLine Auctions - 3 декабря 2022
ПродавецTimeLine Auctions
Дата3 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Швейцария 20 франков 1911 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 31 августа 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 августа 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1911 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1911 года "Вренели" с буквами B составляет 460 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1911 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1911 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1911 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1911 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

