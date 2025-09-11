flag
ШвейцарияПериод:1850-2022 1850-2022

20 франков 1909 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1909 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1909 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC400,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1909
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1909 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 4835 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 21 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
517 $
Цена в валюте аукциона 410 CHF
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 4 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
572 $
Цена в валюте аукциона 450 GBP
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 декабря 2024
ПродавецLeu
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Leland Little - 2 октября 2024
ПродавецLeland Little
Дата2 октября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Stack's - 15 мая 2024
ПродавецStack's
Дата15 мая 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Fellows Auctioneers Ltd - 29 февраля 2024
ПродавецFellows Auctioneers Ltd
Дата29 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Leu - 14 декабря 2023
ПродавецLeu
Дата14 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Katz - 19 ноября 2023
ПродавецKatz
Дата19 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе HIRSCH - 22 сентября 2023
ПродавецHIRSCH
Дата22 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Katz - 11 июня 2023
ПродавецKatz
Дата11 июня 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 22 апреля 2023
ПродавецVL Nummus
Дата22 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Leu - 14 марта 2023
ПродавецLeu
Дата14 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Artemide Aste - 12 марта 2023
ПродавецArtemide Aste
Дата12 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе InAsta - 8 марта 2023
ПродавецInAsta
Дата8 марта 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе Rzeszowski DA - 26 января 2023
ПродавецRzeszowski DA
Дата26 января 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1909 B "Вренели" на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1909 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1909 года "Вренели" с буквами B составляет 370 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1909 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1909 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1909 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1909 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
