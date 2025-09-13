flag
20 франков 1908 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1908 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1908 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC355,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1908
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1908 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 2890 проданному на аукционе SINCONA AG за 16973 CHF. Торги состоялись 20 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 31 августа 2025
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 31 августа 2025
ПродавецCOINSNET
Дата31 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
603 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 24 мая 2025
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 24 мая 2025
ПродавецCOINSNET
Дата24 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
560 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе AURORA - 15 мая 2025
ПродавецAURORA
Дата15 мая 2025
СохранностьMS63 NGS
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 14 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 мая 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 17 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата17 июля 2024
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 9 декабря 2023
ПродавецVL Nummus
Дата9 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 23 сентября 2023
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата23 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 6 июля 2023
ПродавецAureo & Calicó
Дата6 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Nomisma Aste - 4 мая 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата4 мая 2023
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 22 апреля 2023
ПродавецVL Nummus
Дата22 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Numismatica Luciani - 11 марта 2023
ПродавецNumismatica Luciani
Дата11 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Tennants Auctioneers - 15 февраля 2023
ПродавецTennants Auctioneers
Дата15 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 16 ноября 2022
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Roma Numismatics - 18 августа 2022
ПродавецRoma Numismatics
Дата18 августа 2022
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 10 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата10 апреля 2022
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Numismatica Ranieri - 20 марта 2022
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата20 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1908 B "Вренели" на аукционе Teutoburger - 13 сентября 2025
ПродавецTeutoburger
Дата13 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1908 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1908 года "Вренели" с буквами B составляет 390 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1908 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1908 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1908 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1908 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

