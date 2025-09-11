flag
ШвейцарияПериод:1850-2022 1850-2022

20 франков 1907 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1907 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1907 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC150,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1907
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1907 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 2889 проданному на аукционе SINCONA AG за 17054 CHF. Торги состоялись 20 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 31 августа 2025
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 31 августа 2025
ПродавецCOINSNET
Дата31 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
713 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
465 $
Цена в валюте аукциона 411 CHF
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Heritage - 6 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата6 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Heritage - 19 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата19 марта 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Nihon - 10 декабря 2023
ПродавецNihon
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Soler y Llach - 27 апреля 2023
ПродавецSoler y Llach
Дата27 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Stack's - 3 марта 2023
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Stack's - 3 марта 2023
ПродавецStack's
Дата3 марта 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Auction World - 29 января 2023
ПродавецAuction World
Дата29 января 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Rauch - 17 октября 2021
ПродавецRauch
Дата17 октября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе HIRSCH - 24 сентября 2021
ПродавецHIRSCH
Дата24 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 15 сентября 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата15 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Soler y Llach - 20 июля 2021
ПродавецSoler y Llach
Дата20 июля 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Via - 2 июля 2021
ПродавецVia
Дата2 июля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе WAG - 13 июня 2021
ПродавецWAG
Дата13 июня 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Auctiones - 20 сентября 2020
ПродавецAuctiones
Дата20 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Швейцария 20 франков 1907 B "Вренели" на аукционе Teutoburger - 13 сентября 2025
ПродавецTeutoburger
Дата13 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1907 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1907 года "Вренели" с буквами B составляет 440 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1907 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1907 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1907 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1907 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ШвейцарииКаталог монет КонфедерацииМонеты Швейцарии 1907 годаВсе швейцарские монетышвейцарские золотые монетышвейцарские монеты номиналом 20 франковНумизматические аукционы