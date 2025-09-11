flag
20 франков 1906 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1906 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1906 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC100,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1906
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1906 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 3592 проданному на аукционе SINCONA AG за 16282 CHF. Торги состоялись 26 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 460 CHF
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Auctiones - 15 июня 2025
ПродавецAuctiones
Дата15 июня 2025
СохранностьAU
Цена
615 $
Цена в валюте аукциона 500 CHF
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 15 апреля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 30 марта 2025
ПродавецErwin Dietrich
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 7 июля 2024
ПродавецErwin Dietrich
Дата7 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Bolaffi - 10 июня 2024
ПродавецBolaffi
Дата10 июня 2024
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьVF
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Stack's - 3 марта 2023
ПродавецStack's
Дата3 марта 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Auction World - 29 января 2023
ПродавецAuction World
Дата29 января 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 4 декабря 2022
ПродавецErwin Dietrich
Дата4 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 4 декабря 2022
ПродавецCOINSNET
Дата4 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 16 ноября 2022
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1906 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 13 марта 2022
ПродавецVL Nummus
Дата13 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1906 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1906 года "Вренели" с буквами B составляет 470 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1906 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1906 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1906 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1906 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
