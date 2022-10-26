flag
ШвейцарияПериод:1850-2022 1850-2022

20 франков 1905 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1905 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1905 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC100,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1905
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1905 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 3591 проданному на аукционе SINCONA AG за 12211 CHF. Торги состоялись 26 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Auctiones - 15 июня 2025
ПродавецAuctiones
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
615 $
Цена в валюте аукциона 500 CHF
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 30 марта 2025
ПродавецErwin Dietrich
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
681 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 7 июля 2024
ПродавецErwin Dietrich
Дата7 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Bolaffi - 10 июня 2024
ПродавецBolaffi
Дата10 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Heritage - 19 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата19 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Numisbalt - 5 ноября 2023
ПродавецNumisbalt
Дата5 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Stack's - 3 марта 2023
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Stack's - 3 марта 2023
ПродавецStack's
Дата3 марта 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Heritage - 2 февраля 2023
ПродавецHeritage
Дата2 февраля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 4 декабря 2022
ПродавецErwin Dietrich
Дата4 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 4 декабря 2022
ПродавецErwin Dietrich
Дата4 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 4 декабря 2022
ПродавецErwin Dietrich
Дата4 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 16 ноября 2022
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Auctiones - 18 сентября 2022
ПродавецAuctiones
Дата18 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 13 марта 2022
ПродавецVL Nummus
Дата13 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Rauch - 6 марта 2022
ПродавецRauch
Дата6 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1905 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 15 сентября 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата15 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1905 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1905 года "Вренели" с буквами B составляет 470 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1905 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1905 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1905 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1905 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ШвейцарииКаталог монет КонфедерацииМонеты Швейцарии 1905 годаВсе швейцарские монетышвейцарские золотые монетышвейцарские монеты номиналом 20 франковНумизматические аукционы