flag
ШвейцарияПериод:1850-2022 1850-2022

20 франков 1904 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1904 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1904 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Münzenhandlung Erwin Dietrich AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC100,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1904
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1904 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 24188 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20400 USD. Торги состоялись 19 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе InAsta - 17 апреля 2025
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе InAsta - 17 апреля 2025
ПродавецInAsta
Дата17 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 30 марта 2025
ПродавецErwin Dietrich
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
681 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2025
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 10 декабря 2024
ПродавецAureo & Calicó
Дата10 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 7 июля 2024
ПродавецErwin Dietrich
Дата7 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Bolaffi - 10 июня 2024
ПродавецBolaffi
Дата10 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Heritage - 19 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата19 марта 2024
СохранностьMS67 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Stack's - 3 марта 2023
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Stack's - 3 марта 2023
ПродавецStack's
Дата3 марта 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 4 декабря 2022
ПродавецErwin Dietrich
Дата4 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Erwin Dietrich - 4 декабря 2022
ПродавецErwin Dietrich
Дата4 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 16 ноября 2022
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Auctiones - 18 сентября 2022
ПродавецAuctiones
Дата18 сентября 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе Auction World - 17 июля 2022
ПродавецAuction World
Дата17 июля 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе WAG - 8 мая 2022
ПродавецWAG
Дата8 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1904 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 13 марта 2022
ПродавецVL Nummus
Дата13 марта 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1904 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1904 года "Вренели" с буквами B составляет 1600 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 684,97 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1904 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1904 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1904 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1904 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ШвейцарииКаталог монет КонфедерацииМонеты Швейцарии 1904 годаВсе швейцарские монетышвейцарские золотые монетышвейцарские монеты номиналом 20 франковНумизматические аукционы