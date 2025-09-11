flag
ШвейцарияПериод:1850-2022 1850-2022

20 франков 1903 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1903 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1903 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC200,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1903
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1903 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 3557 проданному на аукционе SINCONA AG за 7401 CHF. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 290 CHF
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Numisbalt - 11 февраля 2024
ПродавецNumisbalt
Дата11 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Numisbalt - 13 мая 2023
ПродавецNumisbalt
Дата13 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 22 апреля 2023
ПродавецVL Nummus
Дата22 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 15 сентября 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата15 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Stack's - 25 июня 2021
ПродавецStack's
Дата25 июня 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Auctiones - 20 сентября 2020
ПродавецAuctiones
Дата20 сентября 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Varesi - 5 мая 2020
ПродавецVaresi
Дата5 мая 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Tauler & Fau - 18 февраля 2020
ПродавецTauler & Fau
Дата18 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 9 февраля 2020
ПродавецVL Nummus
Дата9 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Cayón - 18 октября 2019
ПродавецCayón
Дата18 октября 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Rauch - 12 сентября 2019
ПродавецRauch
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Bereska - 8 сентября 2019
ПродавецBereska
Дата8 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 марта 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе Heritage - 6 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата6 сентября 2018
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1903 B "Вренели" на аукционе HERVERA - 12 июля 2018
ПродавецHERVERA
Дата12 июля 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1903 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1903 года "Вренели" с буквами B составляет 310 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 684,97 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1903 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1903 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1903 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1903 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

