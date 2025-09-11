flag
20 франков 1902 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1902 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1902 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC600,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1902
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1902 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1250 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 31 августа 2025
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 31 августа 2025
ПродавецCOINSNET
Дата31 августа 2025
СохранностьAU
Цена
603 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Heritage - 10 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июня 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Tauler & Fau - 24 апреля 2025
ПродавецTauler & Fau
Дата24 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Leu - 17 марта 2025
ПродавецLeu
Дата17 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Gorny & Mosch - 12 ноября 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Heritage - 4 июля 2024
ПродавецHeritage
Дата4 июля 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Heritage - 27 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата27 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Heritage - 13 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата13 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Heritage - 30 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата30 мая 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Heritage - 14 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата14 декабря 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Katz - 19 ноября 2023
ПродавецKatz
Дата19 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Nomisma - 27 октября 2023
ПродавецNomisma
Дата27 октября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1902 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1902 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1902 года "Вренели" с буквами B составляет 520 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 684,97 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1902 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1902 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1902 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1902 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

