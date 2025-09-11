flag
20 франков 1901 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1901 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1901 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC500,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1901
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1901 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1000 EUR. Торги состоялись 9 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 24 мая 2025
ПродавецCOINSNET
Дата24 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
641 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Rauch - 29 марта 2025
ПродавецRauch
Дата29 марта 2025
СохранностьXF
Цена
555 $
Цена в валюте аукциона 510 EUR
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе InAsta - 5 сентября 2024
ПродавецInAsta
Дата5 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Cieszyńskie CN - 26 мая 2024
ПродавецCieszyńskie CN
Дата26 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea - 1 марта 2024
ПродавецCasa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
Дата1 марта 2024
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Katz - 16 августа 2023
ПродавецKatz
Дата16 августа 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Rzeszowski DA - 23 апреля 2023
ПродавецRzeszowski DA
Дата23 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Leu - 14 марта 2023
ПродавецLeu
Дата14 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Numismatica Ars Classica - 15 декабря 2022
ПродавецNumismatica Ars Classica
Дата15 декабря 2022
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе HIRSCH - 24 сентября 2021
ПродавецHIRSCH
Дата24 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 15 сентября 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата15 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1901 B "Вренели" на аукционе Soler y Llach - 20 июля 2021
ПродавецSoler y Llach
Дата20 июля 2021
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1901 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1901 года "Вренели" с буквами B составляет 400 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 684,97 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1901 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1901 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1901 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1901 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

