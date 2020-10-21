flag
20 франков 1900 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1900 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1900 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC400,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1900
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1900 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 5630 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2020.

Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
556 $
Цена в валюте аукциона 430 GBP
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
925 NZD
Цена в валюте аукциона 925 NZD
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Rare Coins - 26 июня 2024
ПродавецRare Coins
Дата26 июня 2024
СохранностьAU
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьAU
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Heritage - 19 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата19 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 23 сентября 2023
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата23 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Artemide Aste - 3 сентября 2023
ПродавецArtemide Aste
Дата3 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 22 апреля 2023
ПродавецVL Nummus
Дата22 апреля 2023
СохранностьAU
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Auction World - 16 октября 2022
ПродавецAuction World
Дата16 октября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе WAG - 13 марта 2022
ПродавецWAG
Дата13 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Naumann - 2 января 2022
ПродавецNaumann
Дата2 января 2022
СохранностьXF
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе HIRSCH - 24 сентября 2021
ПродавецHIRSCH
Дата24 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 15 сентября 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата15 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Soler y Llach - 20 июля 2021
ПродавецSoler y Llach
Дата20 июля 2021
СохранностьAU
Цена
Цена
Швейцария 20 франков 1900 B "Вренели" на аукционе Soler y Llach - 20 июля 2021
ПродавецSoler y Llach
Дата20 июля 2021
СохранностьXF
Цена
Цена
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1900 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1900 года "Вренели" с буквами B составляет 400 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 684,97 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1900 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1900 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1900 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1900 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

