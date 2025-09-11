flag
20 франков 1899 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1899 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1899 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC300,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1899
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1899 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 1180 CHF. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2024
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2024
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
483 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2024
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2024
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
483 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Heritage - 23 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата23 мая 2024
СохранностьMS64 NGC
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе ibercoin - 21 марта 2024
Продавецibercoin
Дата21 марта 2024
СохранностьXF
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьUNC
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Jean ELSEN - 17 июня 2023
ПродавецJean ELSEN
Дата17 июня 2023
СохранностьXF
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 22 апреля 2023
ПродавецVL Nummus
Дата22 апреля 2023
СохранностьUNC
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе WAG - 11 декабря 2022
ПродавецWAG
Дата11 декабря 2022
СохранностьXF
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Leu - 21 августа 2022
ПродавецLeu
Дата21 августа 2022
СохранностьXF
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе WAG - 13 марта 2022
ПродавецWAG
Дата13 марта 2022
СохранностьXF
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе WAG - 9 января 2022
ПродавецWAG
Дата9 января 2022
СохранностьAU
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе HIRSCH - 24 сентября 2021
ПродавецHIRSCH
Дата24 сентября 2021
СохранностьAU
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 15 сентября 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата15 сентября 2021
СохранностьXF
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Soler y Llach - 20 июля 2021
ПродавецSoler y Llach
Дата20 июля 2021
СохранностьAU
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Nomisma - 24 января 2021
ПродавецNomisma
Дата24 января 2021
СохранностьXF
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе SINCONA - 21 октября 2020
ПродавецSINCONA
Дата21 октября 2020
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе Varesi - 5 мая 2020
ПродавецVaresi
Дата5 мая 2020
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе London Coins - 1 марта 2020
ПродавецLondon Coins
Дата1 марта 2020
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1899 B "Вренели" на аукционе VL Nummus - 24 марта 2019
ПродавецVL Nummus
Дата24 марта 2019
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1899 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1899 года "Вренели" с буквами B составляет 400 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 684,97 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1899 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1899 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1899 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1899 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

