20 франков 1896 года B (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1896 года B - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1896 года B - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC400,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1896
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (402)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1896 года со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 2270 проданному на аукционе SINCONA AG за 20865 CHF. Торги состоялись 14 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1896 B на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
688 $
Цена в валюте аукциона 550 CHF
Швейцария 20 франков 1896 B на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
601 $
Цена в валюте аукциона 480 CHF
Швейцария 20 франков 1896 B на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1896 B на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1896 B на аукционе Nomisma Aste - 25 мая 2025
Швейцария 20 франков 1896 B на аукционе Nomisma Aste - 25 мая 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата25 мая 2025
СохранностьMS65 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1896 B на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
Швейцария 20 франков 1896 B на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1896 года B?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1896 года с буквами B составляет 630 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1896 года с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1896 года с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1896 года со знаком B?

Для продажи 20 франков 1896 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

