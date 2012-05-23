flag
20 франков 1895 года B. Клеймо в виде креста (Швейцария, Конфедерация)

Разновидность: Клеймо в виде креста

Аверс монеты - 20 франков 1895 года B Клеймо в виде креста - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1895 года B Клеймо в виде креста - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC19

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1895
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1895 года со знаком B. Клеймо в виде креста. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе SINCONA AG за 95000 CHF. Торги состоялись 23 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Heritage - 11 августа 2016
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Heritage - 11 августа 2016
ПродавецHeritage
Дата11 августа 2016
СохранностьMS62 PCGS
Цена
70500 $
Цена в валюте аукциона 70500 USD
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе SINCONA - 14 октября 2015
ПродавецSINCONA
Дата14 октября 2015
СохранностьAU
Цена
83771 $
Цена в валюте аукциона 80000 CHF
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе SINCONA - 23 мая 2012
ПродавецSINCONA
Дата23 мая 2012
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе UBS - 6 сентября 2005
ПродавецUBS
Дата6 сентября 2005
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1895 года B, разновидность - клеймо в виде креста?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1895 года с буквами B, разновидность - клеймо в виде креста, составляет 85000 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1895 года с буквами B, вариант - клеймо в виде креста?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1895 года с буквами B, вариант - клеймо в виде креста, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1895 года со знаком B. Клеймо в виде креста?

Для продажи 20 франков 1895 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

