20 франков 1895 года B (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1895 года B - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1895 года B - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC200,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1895
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1895 года со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 61329 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 6 августа 2025.

Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
601 $
Цена в валюте аукциона 480 CHF
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Heritage - 7 августа 2025
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Heritage - 7 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата7 августа 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе KM NUMIS - 11 июня 2025
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе KM NUMIS - 11 июня 2025
ПродавецKM NUMIS
Дата11 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Heritage - 10 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июня 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе HIRSCH - 8 мая 2025
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Numisbalt - 13 апреля 2025
ПродавецNumisbalt
Дата13 апреля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Nomos - 23 февраля 2025
ПродавецNomos
Дата23 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Obolos - 23 февраля 2025
ПродавецObolos
Дата23 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Katz - 27 октября 2024
ПродавецKatz
Дата27 октября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе WAG - 1 сентября 2024
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе HIRSCH - 8 мая 2024
ПродавецHIRSCH
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Auction World - 14 апреля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 апреля 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1895 B на аукционе Heritage - 11 января 2024
ПродавецHeritage
Дата11 января 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1895 года B?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1895 года с буквами B составляет 550 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1895 года с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1895 года с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1895 года со знаком B?

Для продажи 20 франков 1895 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

