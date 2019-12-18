flag
20 франков 1894 года B (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1894 года B - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1894 года B - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Leu Numismatik

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC121,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1894
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1894 года со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 1020 CHF. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
751 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Istra Numizmatika - 16 февраля 2025
ПродавецIstra Numizmatika
Дата16 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 448 EUR
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Nihon - 15 декабря 2024
ПродавецNihon
Дата15 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Rhenumis - 11 июля 2024
ПродавецRhenumis
Дата11 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Heritage - 6 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата6 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Istra Numizmatika - 4 мая 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата4 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Sovereign Rarities - 16 ноября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата16 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Nomisma Aste - 12 ноября 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата12 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Numismatica Luciani - 10 ноября 2023
ПродавецNumismatica Luciani
Дата10 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Busso Peus - 2 ноября 2023
ПродавецBusso Peus
Дата2 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе GINZA - 11 августа 2023
ПродавецGINZA
Дата11 августа 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Jean ELSEN - 17 июня 2023
ПродавецJean ELSEN
Дата17 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1894 B на аукционе Karamitsos - 19 марта 2023
ПродавецKaramitsos
Дата19 марта 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1894 года B?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1894 года с буквами B составляет 400 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1894 года с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1894 года с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1894 года со знаком B?

Для продажи 20 франков 1894 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
