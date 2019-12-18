20 франков 1894 года B (Швейцария, Конфедерация)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC121,000
Описание
- СтранаШвейцария
- ПериодКонфедерация
- Номинал20 франков
- Год1894
- Монетный дворБерн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1894 года со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 1020 CHF. Торги состоялись 18 декабря 2019.
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1894 года B?
По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1894 года с буквами B составляет 400 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1894 года с буквами B?
Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1894 года с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 франков 1894 года со знаком B?
Для продажи 20 франков 1894 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.