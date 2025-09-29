flag
20 франков 1892 года B (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1892 года B - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1892 года B - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC100,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1892
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1892 года со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 2312 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 1350 AUD. Торги состоялись 24 ноября 2020.

Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
601 $
Цена в валюте аукциона 480 CHF
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Sartor Numismatica - 27 июня 2025
ПродавецSartor Numismatica
Дата27 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Nomos - 23 февраля 2025
ПродавецNomos
Дата23 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 560 CHF
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Obolos - 23 февраля 2025
ПродавецObolos
Дата23 февраля 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Монеты и Медали - 24 января 2025
ПродавецМонеты и Медали
Дата24 января 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе HIRSCH - 27 сентября 2024
ПродавецHIRSCH
Дата27 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Heritage - 30 мая 2024
ПродавецHeritage
Дата30 мая 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Soler y Llach - 10 мая 2024
ПродавецSoler y Llach
Дата10 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе GINZA - 13 апреля 2024
ПродавецGINZA
Дата13 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - 7 апреля 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата7 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Numismatica Luciani - 10 ноября 2023
ПродавецNumismatica Luciani
Дата10 ноября 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьVF
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1892 B на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1892 года B?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1892 года с буквами B составляет 390 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1892 года с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1892 года с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1892 года со знаком B?

Для продажи 20 франков 1892 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

