20 франков 1891 года B (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1891 года B - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1891 года B - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC100,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1891
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1891 года со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Lugdunum GmbH за 1050 CHF. Торги состоялись 18 декабря 2019.

Швейцария 20 франков 1891 B на аукционе Casa de Subastas de Madrid - 4 июля 2025
ПродавецCasa de Subastas de Madrid
Дата4 июля 2025
СохранностьXF
Цена
589 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Швейцария 20 франков 1891 B на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1891 B на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1891 B на аукционе KM NUMIS - 11 июня 2025
Швейцария 20 франков 1891 B на аукционе KM NUMIS - 11 июня 2025
ПродавецKM NUMIS
Дата11 июня 2025
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1891 B на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
673 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Швейцария 20 франков 1891 B на аукционе Soler y Llach - 16 мая 2025
ПродавецSoler y Llach
Дата16 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1891 года B?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1891 года с буквами B составляет 540 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1891 года с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1891 года с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1891 года со знаком B?

Для продажи 20 франков 1891 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

