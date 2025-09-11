flag
ШвейцарияПериод:1850-2022 1850-2022

20 франков 1890 года B (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1890 года B - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1890 года B - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC125,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1890
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1890 года со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Hess Divo за 1100 CHF. Торги состоялись 22 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Heritage - 31 июля 2025
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Heritage - 31 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата31 июля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Nomisma Aste - 23 марта 2025
ПродавецNomisma Aste
Дата23 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Heritage - 5 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Erwin Dietrich - 7 июля 2024
ПродавецErwin Dietrich
Дата7 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Numisbalt - 12 мая 2024
ПродавецNumisbalt
Дата12 мая 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе VL Nummus - 9 декабря 2023
ПродавецVL Nummus
Дата9 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Warin Global Investments - 6 декабря 2023
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Warin Global Investments - 6 декабря 2023
ПродавецWarin Global Investments
Дата6 декабря 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Heritage - 30 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата30 ноября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Numismatica Luciani - 10 ноября 2023
ПродавецNumismatica Luciani
Дата10 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе SINCONA - 26 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата26 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Leu - 13 июля 2023
ПродавецLeu
Дата13 июля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Heritage - 29 июня 2023
ПродавецHeritage
Дата29 июня 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1890 B на аукционе Numismatica Luciani - 11 марта 2023
ПродавецNumismatica Luciani
Дата11 марта 2023
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1890 года B?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1890 года с буквами B составляет 440 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1890 года с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1890 года с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1890 года со знаком B?

Для продажи 20 франков 1890 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ШвейцарииКаталог монет КонфедерацииМонеты Швейцарии 1890 годаВсе швейцарские монетышвейцарские золотые монетышвейцарские монеты номиналом 20 франковНумизматические аукционы